Sinzig

Der RRX verkehrt nun schon etwas mehr als ein halbes Jahr zwischen Koblenz und Wesel. Allerdings können an manchen Bahnhöfen wie in Sinzig oder Bad Breisig die hinteren Türen wegen der Länge der Bahnsteige nicht geöffnet werden. Und wenn die Prognose des Sinziger Bürgermeisters Andreas Geron zutreffen sollte, wird das auch noch eine ganze Weile so bleiben. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats gab die Verwaltung auf Nachfrage von FWG-Fraktionschef Gunter Windheuser Auskunft über den Stand der Bauarbeiten.