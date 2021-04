Nicht nur in den Parkanlagen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sind die Vorboten der Landesgartenschau 2022 zu sehen, auch die Wege entlang der Ahr in Bad Neuenahr soll laut Pressemitteilung in das Gesamtbild der Großveranstaltung integriert und in ihrer Attraktivität aufgewertet werden. Die Umgestaltung beginnt nach Ostern.