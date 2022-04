Erst die jahrelange Sanierung von Hoch- und Ahrbrücke, dann – nachdem diese so gut wie abgeschlossen war – die Flutkatastrophe, die die Flussquerung in Richtung Bad Breisig dermaßen zerstörte, dass sie abgerissen werden musste: Es ist lang her, dass der Verkehr auf der B 9 bei Sinzig unbeeinträchtigt fließen konnte. Doch jetzt scheint tatsächlich ein Ende der (Dauer-)Baustelle auf der wichtigen Verbindung zwischen Koblenz und Bonn in Sicht zu sein.