Arbeiten am Bahnhof Sinzig: Sperrung und Umleitung

Der Bahnhof Sinzig soll für Reisende und Besucher modernisiert und barrierefrei gestaltet werden. Die Bahn hat mit den Baumaßnahmen am Hausbahnsteig begonnen. Das Maßnahmenpaket umfasst die Verlängerung des Haus- und Mittelbahnsteigs sowie den Neubau der Personenunterführung mit Durchbruch zum städtischen Ausgang Bahnhofsvorplatz. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Dezember abgeschlossen sein.

Aufgrund der Bauarbeiten für die künftig barrierefreien Bahnsteige müssen Bahnreisende die Personenunterführung an der Rheinallee nutzen.

Foto: Reiner Friedsam

Die aktuelle Baustufe umfasst die Verlängerung des Hausbahnsteigs auf 225 Meter sowie die Verlängerung des Mittelbahnsteigs von 170 auf 225 Meter auf jeweils 76 Zentimeter für den barrierefreien Einstieg. Auch die Treppe zum Mittelbahnsteig wird neu gebaut.

Einschränkungen im Fahrplan

Für die Arbeiten sind nach Angaben der Bahn Sperrpausen notwendig. Diese führen zu Einschränkungen im Fahrplan der Linien RB 26 und RE 5 (RRX) und zeitweise zum Haltausfall in Sinzig. Die Personenunterführung im Bahnhofsgebäude zum Mittelbahnsteig wurde aufgrund der Baumaßnahmen gesperrt. Der Bahnsteig Gleis 2/3 ist über die städtische, südliche Unterführung an der Eisenbahnstraße zur Rheinallee erreichbar.

Die kleinen Hinweiszettel an Zäunen und Mülleimern sind nicht ausreichend für täglich 1850 Bahnreisende am Sinziger Bahnhof. Ortsvorsteher Reiner Friedsam

„Einerseits bin ich froh, dass nach jahrelangem Stillstand und Verzögerungen jetzt die Arbeiten begonnen haben. Andererseits wurden die Bahnreisenden und Pendler darüber ungenügend informiert“, meint Reiner Friedsam, Orftsvorsteher der Kernstadt, zur aktuellen Situation. Insbesondere die Ausschilderung des Umwegs durch die Unterführung an der Rheinallee und über den Kaufland-Parkplatz müsse kurzfristig deutlich besser werden. „Die kleinen Hinweiszettel an Zäunen und Mülleimern sind nicht ausreichend für täglich 1850 Bahnreisende am Sinziger Bahnhof“, moniert der Ortsvorsteher. Er habe bereits Bahn und Stadtverwaltung informiert. Die Situation werde geprüft und Maßnahmen ergriffen, hieß es seitens der Bahn. red