Schaut Jürgen Hoppe aus Insul auf das Jahr 2021 zurück, stechen zwei markante Daten heraus: einmal der 14. Juli, die Hochwassernacht, in der er und seine Familie fast ihr Leben verloren hätten. Und der 5. Dezember. Der Tag, an dem Hoppe seine Geschichte vor 13,3 Millionen Zuschauern live in Günther Jauchs Jahresrückblick erzählen konnte.