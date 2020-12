Remagen

Wenn’s ihn packt, dann packt es ihn richtig: Vor zehn Jahren hat der promovierte Physiker und frühere Buchhändler Erhard Wacker sein Herz an den Apollinarisberg verloren. Jetzt hebt er zusammen mit seiner Frau, der Künstlerin Rosmarie Feuser, und Pater Bartholomé, dem Rektor der Apollinariskirche, den Apollinarisberg-Preis für Publikationen aus der Taufe, in deren Zentrum der Apollinarisberg in Remagen stehen soll.