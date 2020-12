Bad Breisig

Eine Problemlösung für die Verkehrsbelastung der mitten durch Bad Breisig verlaufenden B 9 ist noch lange nicht in Sicht. Wie jetzt in der jüngsten Stadtratssitzung thematisiert, sieht der Landesbetrieb Mobilität (LBM) keine Chance, dass eine alternative Verkehrsführung in den aktuell laufenden Bedarfsplan des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen werden kann.