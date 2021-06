Fahrrad fahren liegt im Trend, auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Doch die Infrastruktur für den zunehmenden Verkehr auf zwei Rädern in der Kreisstadt ist verbesserungswürdig. Darin waren sich alle Fraktionen im Stadtrat einig. Doch der Ausbau weiterer Fahrradstraßen, wie von den Grünen in einem Antrag gefordert, trifft auf Skepsis.