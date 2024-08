Anträge für finanzielle Zuschüsse weiter möglich: Kreis Ahrweiler fördert das Vereinswesen

Neue Sportgeräte, Sanierungsarbeiten am Vereinsheim, ein Workshop zum Thema „der richtige Musikschnitt“ oder die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft im Sportschießen – die Vielfalt der Fördermöglichkeiten für das Vereinswesen ist groß. Die Kreisverwaltung Ahrweiler unterstützt mit der Förderrichtlinie „Ehrenamt“ engagierte Vereine und Gruppierungen, die sich insbesondere für die Jugendarbeit einsetzen.

Sie nimmt für das laufende Jahr weiterhin Anträge für finanzielle Zuschüsse entgegen. Die Förderhöhe reicht von 50 Euro, beispielsweise für die Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft, bis zu 5000 Euro für eine Baumaßnahme. Zu beachten ist, dass die Antragstellung vor Beginn der Maßnahme erfolgen muss. Fragen zur Förderung des ehrenamtlichen Vereinswesens beantwortet Larissa Zeidler von der Abteilung Förderprogramme/Landwirtschaft in der Kreisverwaltung Ahrweiler unter Tel. 02641/975-583 sowie per E-Mail an abteilung.foerderprogramme@kreis-ahrweiler.de.

Antragsverfahren kann online erfolgen

Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Kreisverwaltung Ahrweiler unter www.kreis-ahrweiler.de im Themenbereich „Förderung Ehrenamt“ unter der Rubrik „Förderung des ehrenamtlichen Vereinswesens“ aufgeführt. Über das Antragsportal Ehrenamtsförderung lässt sich das gesamte Antragsverfahren online durchführen. Zusätzlich ist die Antragsstellung natürlich in Papierform möglich. red