Die Antragstellung und die Auszahlung der staatlichen Wiederaufbauhilfe für privat nicht versicherte Flutbetroffene durch die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) kommen gerade bei den Gebäudeschäden nicht so voran, wie es die Bürger erwarten. Fast neun Monate nach der Flut meldete Wiederaufbau-Staatssekretärin Nicole Steingaß per Newsletter in dieser Woche 585 Auszahlungen an Hauseigentümer bei 1196 vorliegenden Anträgen.