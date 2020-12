Ansichten aus Adenau: Als jedes Dorf noch einen Zuchtbullen hatte

Adenau

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Da hat das Jahr 2020 dem Gefühl nach gerade erst begonnen und ist schon jetzt aufregender geworden als in den letzten Jahrzehnten kaum ein Jahr zuvor. Noch gar nicht ist abzusehen, was die letzten drei Monate noch so alles bringen, da ist es schon wieder soweit, dass Manfred Korden als Archivar des Verein für Heimatpflege Adenau einen Bildkalender für 2021 mit sehenswerten historischen Ansichten aus dem alten Adenau herausgebracht hat. Jetzt ist das in Hochglanz gedruckte Bildwerk in der Kalender-Manufaktur Verden erschienen und ab sofort in den beiden Adenauer Buchläden Rees und Berens zum Preis von 18 Euro erhältlich. Da er aus Kostengründen nur in begrenzter Stückzahl hergestellt wird, lohnt es, sich rechtzeitig ein Exemplar zu sichern, denn er bietet eine ereignisreiche Reise in die Vergangenheit der Stadt.