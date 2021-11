In einer turbulenten Sitzung des Bildungsausschusses des rheinland-pfälzischen Landtags hat das Bildungsministerium betont, sich in Gesprächen weiterhin um eine Erhaltung des privaten Gymnasiums auf der Rheininsel Nonnenwerth zu bemühen. Nach der angekündigten Schließung zum Ende des laufenden Schuljahres komme dafür nur ein Wechsel der Trägerschaft infrage, sagte Staatssekretärin Bettina Brück (SPD) in der Sitzung am Freitag.