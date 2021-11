Vier Monate sind vergangen, seit eine Jahrhundertflut das Ahrtal verwüstete. Nun wird an jeder Ecke am Wiederaufbau gearbeitet. Auch in der Kreisstadt herrscht überall rege Aktivität, um geflutete Häuser wieder bewohnbar zu machen, um Infrastruktur wieder krisensicher auf- oder neu zu bauen. Inzwischen steht mit dem Winter die sogenannte „dunkle Jahreszeit“ bevor.