Andrea Knechtges will nicht mehr: Joachim Neubusch ist neuer Beigeordneter in Adenau Von Frank Bugge i Der neue Rat der Verbandsgemeinde Adenau. Vorne in der Mitte Verbandsbürgermeister Guido Nisius mit (rechts) dem wiedergewählten Ersten Beigeordneten Udo Seifen und dem neuen Beigeordneten Joachim Neubusch (links von Nisius). Foto: Frank Bugge Joachim Neubusch ist neuer ehrenamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Adenau. Der CDU-Politiker und Gastronom, der von 2004 bis 2014 bereits Ortsbürgermeister von Eichenbach war, wurde in der konstituierenden Sitzung des Rates als einziger Kandidat in geheimer Wahl mit 24-Ja-Stimmen bei zwei Neinstimmen gewählt.

Er tritt die Nachfolge von Andrea Knechtges an, die in der abgelaufenen Wahlperiode als erste Frau in der Geschichte der Verbandsgemeinde das Beigeordnetenamt inne hatte. Die Unions-Politikerin aus Honerath hatte bei der Kommunalwahl am 9. Juni mit 6038 Stimmen das beste Ergebnis aller Ratsbewerber noch vor dem CDU-Spitzenkandidaten Michael Korden ...