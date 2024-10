Plus Grafschaft

Anbau geplant: Rathaus der Grafschaft soll Sozialraum und Radstellplätze bekommen

Von Horst Bach

i Im Kellergeschoss soll es einen belüfteten Fahrradkeller geben, der Platz für bis zu 20 Fahrräder bieten soll. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Es kann tatsächlich auch einmal schnell gehen, wenn sich ein Grafschafter Gremium zu einer Sitzung trifft, um seinen Segen für ein großes Projekt zu geben. Zwar ist noch nichts in Stein gemeißelt, aber der Hauptausschuss hat am Donnerstag die aktualisierte Entwurfsplanung zur Erweiterung des Rathauses in Ringen nach nur acht Minuten Beratung abgesegnet.