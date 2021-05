Am Geburtshaus von Josef Franz Heinen in der Niederhutstraße 57 in Ahrweiler informiert künftig eine Erinnerungstafel über die mutige Tat dieses Ahrweiler Bürgers, von der selbst Angehörige der Familie lange Zeit nichts wussten. Damit wird ein Mann gewürdigt, für den Menschlichkeit mehr bedeutete als der Schutz seines eigenen Lebens.