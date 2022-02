Am Dienstag geht es in Insul los: Bundeswehr baut ihre drei Behelfsbrücken im Ahrtal ab

Am kommenden Dienstag beginnt die Bundeswehr mit dem Abbau der drei von ihr errichteten Behelfsbrücken in Insul, Liers und Rech. Der Startschuss fällt in Insul.

„Rund 40 Soldatinnen und Soldaten von der Pionierschule in Ingolstadt und dem Deutsch/Britischen Pionierbrückenbataillon 130 in Minden übernehmen diese Aufgabe“, heißt es in einer Information des Landeskommandos Rheinland-Pfalz.

Nachdem die Flut die meisten Brücken im Ahrtal zerstört hatte, legte die Bundeswehr Behelfsbrücken des Typs Medium Girder Bridge (MGB) über die Ahr. Mit dem Abzug der Bundeswehr gingen die Brücken in Insul und Liers in zivile Verantwortung an den Landesbetrieb Mobilität und in Rech an die Verbandgemeinde Altenahr über. „Die provisorischen Übergänge werden nun auf verwaltungsseitigen Wunsch wieder abgebaut. Dazu ist die Bundeswehr erneut um Unterstützung ersucht worden“, teilt das Landeskommando weiter mit.