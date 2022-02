Kino, Schlachtertisch im Keller, Swimmingpool und Fitnessstudio: Vom Scheich über das Start up bis zu den Schönheiten von Germanys Next Topmodel soll sich hier bald jeder wohl fühlen. Tausende Schüler und Lehrer kehrten früher im alten Schullandheim in Niederlützingen ein. Jetzt entwirft Investor Syrus Schilling daraus einen ganz besondere Ferienwohnung, und hat der RZ eine kleine Führung gegeben.