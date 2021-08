Mit 300 Portionen frischer Erbsensuppe fing alles an. 25 Tage später zählen Bergs Ortsbürgermeister Erwin Kessel und Hans-Jakob Zmudczynski rund 20.000 warme Mahlzeiten, unzählige Portionen Kaffee und Kuchen, Obst und Snacks, die in Altenburg an Helfer und Betroffene der Hochwasserkatastrophe über die Zelttheke gingen.