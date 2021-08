Mit einer eindrucksvollen zentralen Gedenkfeier hat die Verbandsgemeinde Altenahr der 38 Menschen gedacht, die während der großen Flutkatastrophe am 14./15. Juli in ihrem Gemeindeabschnitt im reißenden Wasser der Ahr das Leben verloren. Mehrere Hundert Mitbürger hatten sich auf Einladung von Bürgermeisterin Cornelia Weigand auf dem Freigelände der von den Wassermassen ebenfalls arg in Mitleidenschaft gezogenen Ahrtalschule in Altenburg getroffen, um sich an die Opfer zu erinnern.