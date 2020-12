Altenahr

Es gibt höchstens einen Tag im Jahr – und in diesem noch nicht einmal das –, an dem man als Radfahrer einigermaßen gefahrlos auf der Straße durch das Ahrtal unterwegs sein kann: wenn Tour de Ahrtal ist. Dann ist die Talachse nämlich für Autos gesperrt. An allen anderen Tagen gleicht das Radfahren in der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr einer Mutprobe. Das gilt insbesondere auch für Touren in die Seitentälern, ins Kesselinger Tal, ins Liersbach- oder Sahrbachtal. Autofahrer rasen rücksichtslos, schneiden Radfahrer, die Gefahr laufen, auf den kurvigen Straßen übersehen zu werden. „Für Radfahrer sind diese Straßen gefährlich“, sagt Johannes Fuhrmann.