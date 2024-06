Altenahr feiert den Weinsommer: Weinmajestäten werden proklamiert

Anzeige

„Wir sind stolz, drei junge Damen präsentieren zu dürfen, die in dieser herausfordernden und bewegten Zeit ihr Herz in die Hand und die Liebe zum Ahrwein ins Gepäck nehmen, um ihren Heimatort zu vertreten“, so der Vorstand des Vereins Weinort Altenahr. „Ebenso möchten wir von unserer scheidenden Weinprinzessin Stephanie Schmidt gebührend Abschied nehmen und für das vergangenen Regentschaftsjahr danken, welches sie mit Bravour charmant und kompetent gemeistert hat.“

Auftakt auf dem Festplatz

Das gesellige Beisammensein zum Altenahrer Weinsommer beginnt am Samstag, 6. Juli, um 15 Uhr auf dem festlich geschmückten Platz an der ehemaligen Seilbahn. „Das reichhaltige Angebot an erlesenen Sekten und Weinen am Stand des Weinguts Sermann ebenso wie das Sortiment der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, das von den Altenahrer Junggesellen kredenzt wird, steht für Genuss pur“, heißt es in der Ankündigung.

So wird auch der Majestätenwein des Regentschaftsjahres 2024/ 2025, der 2022er Altenahrer Riesling „von den Terrassen“, trocken ausgebaut vom Weingut Sermann aus Altenahr, zur Verkostung bereitstehen. Dazu bieten Bells Bistro-Mobil, bekannt durch Bells Genusshof und Marktplatz in Ahrweiler, sowie „Feldmanns süße Leckereien“ Kulinarisches aus der Region an.

Wenn um 20 Uhr dann das Altenahrer Blasorchester zum Trommelwirbel aufspielt und alle Weinmajestäten des Ahrtals – die scheidenden und die designierten Altenahrer Weinköniginnen – den Platz mit ihrem Gefolge füllen, steht der Höhepunkt des Altenahrer Weinsommers mit der Proklamation der neuen Altenahrer Weinmajestäten 2024/2025 auf dem Programm. Im Anschluss daran werden die Jubelmajestäten, die bereits vor 25 und 50 Jahren den Weinort Altenahr präsentiert haben, geehrt.

Frei nach dem Motto „Fröhliche Menschen und guter Wein sollten stets beisammen sein“ wird das Blasorchester Altenahr den Abend beschwingt und stimmungsvoll gestalten. Um 22 Uhr wird es dann heiß auf dem Altenahrer Weinsommer. Denn zu Ehren der Weinmajestäten heizt eine spektakuläre Feuershow mit dem Titel „Wir sind feuerfrei“ des Duos Feuerfrei aus Altenahr den Gästen ein.

Am Sonntag, 7. Juli, freut sich der Weinort Altenahr auf regen Besuch von Einheimischen und Gästen. Die neuen Weinmajestäten werden den zweiten Veranstaltungstag offiziell um 13 Uhr eröffnen, und im Laufe des Nachmittages werden dann nach und nach die Gratulanten der Ortsvereine eintreffen. Livemusik mit dem „Ahrtaler Gipfelstürmer“ sorgt für ausgelassene Stimmung auf dem Festplatz. Für die Kinder wird es an beiden Tagen ein buntes Rahmenprogramm – gestaltet durch das Hoffnungswerk – sowie am Sonntag eine Hüpfburg und Fußballdart geben.

„A Taste of Altenahr“ am Freitag

Ein besonderes Schmankerl wird laut Veranstalter zudem am Freitagabend vor dem Weinsommer in Altenahr geboten. Weinliebhaber und Genussmenschen haben ab 17 Uhr die Möglichkeit, im Rahmen der Veranstaltung „A Taste of Altenahr“, dahinter verbirgt sich ein Wein- und Foodhopping durch sechs verschiedene Altenahrer Betriebe und Weingüter, die Vielfalt von Altenahr zu genießen. Informationen und Tickets für „A Taste of Altenahr“ gibt es unter sa rah.baggeler@altenahr.de red

Weitere Informationen gibt es per E-Mail an info@altenahr-ahr.de