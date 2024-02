Als Kempenich noch eigene Pfarrer hatte: Ein Blick in die Geschichte

Wechsel im Amt des Pfarrers hat es häufig gegeben, in jüngster Vergangenheit gefühlt öfter als früher. Sie waren und sind bis heute stets einschneidende Ereignisse im dörflichen Leben, zumal Geistliche immer auch an Bildung und Erziehung von jungen Menschen maßgeblich beteiligt waren. In der Schulchronik fanden sie stets Erwähnung, so auch in Kempenich.