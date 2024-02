Selten halten sich Sitten und Gebräuche über viele Jahrhunderte hinweg. In unserer schnelllebigen Zeit verfügen sie sogar über eine sehr kurze Verfallszeit. Was bei heranwachsenden Generationen eher kollektives Kopfschütteln oder Schmunzeln hinterlässt, provoziert bei den Älteren jedoch Erinnerungen an die Jugendzeit oder an Erzählungen der Vorfahren. Nachfolgend ein Einblick in das Landleben um die vorletzte Jahrhundertwende – gefunden in der Spessarter Orts- und Schulchronik.