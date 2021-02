Es ist für viele Einzelhändler in Rheinland-Pfalz ein Trostpflaster im gefühlt unendlichen Lockdown. Ab 1. März dürfen sie nach vorheriger Terminvergabe einzelne Kunden in ihre Räume lassen, um beispielsweise Kleidung anzuprobieren. Eine Option, die im besten Fall wie die Chance auf exklusives Shopping klingt. Doch was bringt sie der in der Pandemie besonders gebeutelten Branche? Die RZ hat sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler umgehört.