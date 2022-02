„Karneval us de Lameng – mit Kostüm, Verzällche un Jesöff“ hieß es am Sonntag auf dem Löhndorfer Dorfplatz an der Alten Schule. Die Möhnen hatten geladen und damit den Nerv vieler Karnevalsjecken getroffen, die in unruhigen Zeiten einfach mal locker lassen wollten.