Ahrweiler

Corona bestimmt weiterhin unser Leben – trotz Lockerungen. Während der vergangenen Wochen litten besonders die Einzelhändler in den Innenstädten. Die kämpften ja bereits ohne Pandemie ums Überleben. Jetzt sind Ideen gefragt. Die Ahrweiler Werbegemeinschaft lud am Samstag zu einem „Aktionstag“ in die Innenstadt. Das Motto: Einkaufsvielfalt erleben.