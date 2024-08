Plus Kreis Ahrweiler

Aktionstag am 14. September: Das Ahr- und das Rheinufer sauberer machen

i Willi Kohlmann (RhineCleanUp-Vertreter, von links), Michael Jenal (Flussbeauftragter an der Ahr) und Joachim Umbach (RhineCleanUp-Vertreter) bei der Pressekonferenz am Dienstag. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Am Samstag, 14. September, heißt es wieder Mülltüten raus, Handschuhe an oder Müllgreifzangen in die Hände und fleißig alles aufsammeln, was nicht in die Natur gehört. Denn dann startet zum zweiten Mal der große Ahr-Clean-Up. Wer mag, kann noch mitmachen.