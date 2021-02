Aktion für kommendes Wochenende geplant

Noch ist die Aktivgemeinschaft dabei, die bundesweite Aktion von Einzelhändlern „Wir machen aufmerksam“ auch in Sinzig zu forcieren, damit möglichst viele Geschäftsleute sich daran beteiligen. Die Aktion will ein Zeichen setzen und auf die Notsituation der Ladenbesitzer hinweisen, um zu verhindern, dass Innenstädte veröden. Alle Einzelhändler sind dabei dazu aufgerufen, am Samstag, 6., und Sonntag, 7.