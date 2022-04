Wer möchte ein Zeichen für den Frieden in aller Welt setzen? Das Friedensmuseum lädt am Sonntag, 8. Mai, wieder dazu einen, einen Friedensstein an die Brücke von Remagen zu legen. Die Steine werden von den Teilnehmern selbst zum Thema Frieden bemalt. Das Friedensmuseum befindet sich seit 1908 in den Brückentürmen. Seit 1. April es nun dauerhaft für die Saison von 10 bis 17 Uhr Uhr geöffnet ist.