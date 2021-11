Wenn in wenigen Wochen Widos Café in der Ahr-Rotwein-Straße in Mayschoß seine frisch renovierten Türen öffnet, zieht mit Bäckerei und Café nicht nur endlich wieder ein Stück Leben und Normalität in den vom Hochwasser arg gebeutelten Ort. Die Ladenräume zwei Häuser neben dem ursprünglichen Standort sollen auch eine Dokumentation der Flut und ihrer Auswirkungen sein.