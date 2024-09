Ahrweinkönigin 2023/2024 Katja Hermann aus Rech: Sie will Deutsche Weinkönigin werden

Katja Hermann, Ahrweinkönigin 2023/24, tritt am 21. September beim Vorentscheid zur Wahl der Deutschen Weinkönigin an.

Katja Hermann, Ahrweinkönigin 2023/24, tritt am 21. September beim Vorentscheid zur Wahl der Deutschen Weinkönigin an. Foto: Dominik Ketz

Sie tritt gegen elf Vertreterinnen aus anderen deutschen Weinbaugebieten in Neustadt an der Weinstraße an, um ins Finale am 27. September zu kommen. Zu sehen ist der Vorentscheid ab 16 Uhr im Livestream des Deutschen Weininstituts oder bei SWR online. Im TV wird der Vorentscheid zeitversetzt am Sonntag, 22. September, um 14 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt.

Katja Hermann kam viel rum

Katja Hermann trug bis zum diesjährigen Weinmarkt der Ahr die Krone der Ahrweinkönigin. Die Recherin nahm in ihrer Amtszeit mehr als 100 Termine im Namen des Ahrweins wahr, darunter Fachmessen, Weinproben, Empfänge und sogar eine Reise nach Japan. „Mit ihrer offenen, herzlichen Art, ihrer Liebe zum Ahrwein und ihrer großen Fachkenntnis war Katja eine wunderbare Botschafterin des Ahrweins. Daher sind wir überzeugt davon, dass Katja die Ahr beim Vorentscheid hervorragend vertreten wird“, so Carolin Groß, Referentin beim Verein Ahrwein.

Über Social Media nahm Hermann Weinfreunde von nah und fern mit zu ihren Terminen, berichtete live und authentisch über ihr Amtsjahr. Auch nach ihrer Amtszeit ist die Bankkauffrau weiterhin online in Sachen Ahrwein und Ahrtal unterwegs. Um Katja Hermann bei ihrer Vorbereitung auf die Wahl der Deutschen Weinkönigin bestmöglich zu unterstützen, hat der Verein Ahrwein im Vorfeld ein umfangreiches Schulungsangebot für sie zusammengestellt. So hat die 27-Jährige verschiedene Trainingseinheiten zu den Themen Wortschatz, Sprache sowie Rhetorik absolviert. Beim International Wine Institute in Ahrweiler wurde sie an vier Terminen zu Rebsorten, Böden und Weinen aus allen anderen deutschen Weinbaugebieten geschult.

Verein bietet breite Unterstützung

Auch vom Ahrtaler Weinexperten Paul Gieler wurde sie ehrenamtlich auf die Wahl vorbereitet. Dazu hat sie ein dreiteiliges Online-Training in vertieftem Fachenglisch erhalten. Der Verein Ahrwein setze im deutschlandweiten Vergleich auf eine besonders umfangreiche und intensive Vorbereitung der Kandidatinnen, so Groß und fügt hinzu: „Wir wünschen Katja Hermann viel Erfolg beim Vorentscheid und drücken ganz fest die Daumen!“ red