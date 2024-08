Ahrweiler Weinwochen: Genuss, Tradition und Musik im Herzen der Stadt

Anzeige

Im Herzen der Stadt, vor der Pfarrkirche St. Laurentius, verwandelt sich der Marktplatz in ein pulsierendes Zentrum des Weingenusses. Während die Weinbuden am ersten Wochenende von den Ahrweiler Vereinen betrieben werden, präsentieren am zweiten Wochenende folgende Weingüter aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ihre edlen Tropfen: der Ahrweiler Winzer-Verein, die Dagernova Weinmanufaktur, das Weingut Peter Kriechel, das Weingut Peter Lingen, das Weingut Stark-Linden, die Brogsitter Weingüter und die Jungwinzern Next Generation.

Feierliche Proklamation der neuen Burgundia

Als Höhepunkt des ersten Festwochenendes gilt die feierliche Proklamation der neuen Burgundia, der Weinkönigin von Ahrweiler. Am Freitag, 30. August, um 19.30 Uhr wird die neue Repräsentantin der Ahrweiler Winzerschaft auf dem Marktplatz gekrönt. Sie tritt die Nachfolge von Michelle Quandt an, die sich aus ihrem Amt verabschieden und der neuen Burgundia die Krone weiterreichen wird.

„Weingott Bacchus“ wacht von seinem Fass-Thron über das Fest zu Ehren des Ahrweins. Foto: Dominik Ketz

Am Sonntag, 1. September, ab 14 Uhr, schlängelt sich der traditionelle Winzerfestumzug durch die geschichtsträchtigen Straßen von Ahrweiler. Blumengeschmückte Festwagen, bunte Fußgruppen und mitreißende Musik verbreiten Feststimmung und laden zum Mitfeiern ein. Die Aufstellung erfolgt auf der Friedrichstraße. Durch die Niederhut zieht der Umzug dann über den Marktplatz, die Altenbaustraße, die Oberhut, die Ahrhut und dann nochmal über die Friedrichstraße und die Niederhut zum Markt.

Traditionelle Maut unerlässlich

Am Tag des Winzerfestumzuges werden wieder Ahrweiler Schützen der St.-Sebastianus-Bürgerschützen-Gesellschaft sowie der St.-Laurentius-Junggesellen-Schützengesellschaft an den Stadttoren und Zugängen zur Altstadt um die traditionelle Maut in Höhe von 6 Euro bitten. Als Dankeschön für den Obolus erhalten die Gäste den Wert-Coin aus dem Mehrwertsystem, welcher am Markt, in der Niederhut und am Blankartshof gegen ein Ahrtal-Weinglas eingetauscht werden kann, sowie einen limitierten Ahrweiler-Weinwochen-Ansteck-Pin.

Höhepunkt des Winzerfestzuges ist der Wagen der Burgundia, der Weinmajestät von Ahrweiler. Foto: Dominik Ketz

„Die Maut ist unerlässlich, um die Burgundia zu unterstützen und die Ahrweiler Weinwochen mit Winzerfestumzug und großem Live-Musik-Programm auf dem Marktplatz durchführen zu können“, erklärt Steffi Koll-Bensberg, die Vorsitzende des Vereins Ahrweiler Weinwochen. „Wir sind den Ahrweiler Schützengesellschaften dankbar, dass sie die Weinwochen erneut mit ihren ehrenamtlichen Diensten unterstützen und die Gäste in ihren Uniformen auf einmalige Art und Weise willkommen heißen.“

Abwechslungsreiches Bühnenprogramm

Musikalisch wird das Fest von einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm begleitet: Von schwungvoller Blasmusik der Ahrtalente, De Feestbende oder der Musikvereinigung Bad Neuenahr-Ahrweiler bis hin Rock, Pop und Schlagersongs mit Cover-Bands wie Rio 5, Skybagg der Tonic Party Band und Plenty Fourty.

Das Programm

Freitag, 30. August 16 Uhr Öffnung der Weinstände 19 bis 0 Uhr Tonic Partyband 19.30 Uhr Proklamation der neuen Burgundia 2024/2025 0 Uhr Ende Samstag, 31. August 11 Uhr Öffnung der Weinstände 14 bis 17 Kapelle De Feestbende 18 bis 0 Uhr Rio 5 0 Uhr Ende Sonntag, 1. September 11 Uhr Öffnung der Weinstände 14 Uhr Winzerfestumzug 17 bis 20.30 Uhr Plenty Fourty 22 Uhr Ende Freitag, , 6. September 16 Uhr Öffnung der Weinstände 19 bis 0 Uhr Tonic Partyband 0 Uhr Ende Samstag, 7. September 11 Uhr Öffnung der Weinstände 14 bis 17 Uhr Ahrtalente 18 bis 0 Uhr Skybagg 0 Uhr Ende Sonntag, 8. September 11 Uhr Öffnung der Weinstände 14.30 bis 17.30 Uhr Musikvereinigung Bad Neuenahr-Ahrweiler 18.30 Uhr Ende red

Auch das kulinarische Angebot kommt bei den Ahrweiler Weinwochen nicht zu kurz. Auf dem Marktplatz verwöhnen zahlreiche Buden die Gäste mit einer breiten Palette an herzhaften und süßen Köstlichkeiten. Auch die Gastronomie der in der Altstadt lädt mit ihren charmanten Restaurants, Cafés und Eisdielen zum Genießen und Verweilen ein.