Der Technologiekonzern ZF widerspricht Spekulationen, wonach der künftige Standort des bisher in Ahrweiler ansässigen Werkes intern bereits feststehen würde. Der Auswahlprozess für den neuen Standort sei noch nicht abgeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Dieses hatte Ende Oktober angekündigt, seinen Standort in Ahrweiler aufgeben zu wollen. In der Stadt, der ein wichtiger Gewerbesteuerzahler abhanden zu kommen droht, ist man alarmiert. Das Unternehmen beruhigt.