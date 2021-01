Ahrweiler: Knebelverträge erschweren Arbeit in der Pflege

Kreis Ahrweiler

Wenn ein Mensch körperlich nicht mehr so kann, wie er möchte, das Alter ihm zu schaffen macht, er sich nicht mehr allein versorgen kann oder er nach einem Unfall zum Pflegefall wird, stehen seine Angehörigen plötzlich vor großen Fragen. Antworten finden sie etwa bei den vier Pflegestützpunkten des Kreises Ahrweiler in Niederzissen, Ahrweiler, Sinzig und Adenau, oder sie wenden sich direkt an einen Pflegedienst. In der Corona-Pandemie hat sich die Arbeit der Pflegedienste und Pflegestützpunkte allerdings verändert. Persönliche Beratungen sind kaum mehr möglich. Erst fehlten medizinische Gesichtsmasken, jetzt mangelt es an Einmalhandschuhen. Viele Pfleger und Pflegerinnen fühlen sich von der Politik alleingelassen. Ein Thema, das auch im anstehenden Landtagswahlkampf für Furore sorgen sollte.