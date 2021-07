Ahrtaler Gipfelfest: Wanderspaß, Gewinnspiele und Familientouren vom 3. bis 27. Juni

Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 13:30 Uhr

Wer das Ahrtal innerhalb von vier Wochen in seiner ganzen Vielfalt erkunden möchte, sollte sich das Ahrtaler Gipfelfest vom 3. bis 27. Juni vormerken. Unter dem Motto „4 Wochen – 4 Gipfel: Der Weg ist das Ziel“ hat der Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler in Kooperation mit den Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr sowie den Städten Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig für das altbekannte Gipfelfest eine Corona-konforme Variante organisiert, die Wanderspaß mit Einkehrmöglichkeiten, spezielle Familienangebote und ein attraktives Gewinnspiel miteinander verbindet. Ein Angebot, das auch das Interesse der Einheimischen und Neubürger im Kreis in Pandemie-Zeiten anlocken soll.

„Wandern ist neben Radfahren derzeit im Tourismus eines der Nr.- 1-Themen“, so Christian Senk, Geschäftsführer des Ahrtal-Tourismus. „Dies spiegeln auch die immens hohen Zugriffszahlen innerhalb unserer neu aufgelegten Homepage www.ahrtal.de wider.“ Das Ahrtaler Gipfelfest sei als Marke ideal, um das Thema Wandern noch weiter in den Fokus der Gäste zu bringen und damit die überregionale Aufmerksamkeit zu steigern, so Senk.

Ob naturnahe Wege entlang des Ahrlaufs, steile Bergpfade, weitläufige Höhenwege durch Wiesen und Wälder oder die zahlreichen Aussichtspunkte mit Ausblicken in das Ahrtal: Die vier abwechslungsreichen Gipfelfesttouren präsentieren zahlreiche Höhepunkte des Ahrtals. Wanderer, welche alle vier Touren erkunden und unterwegs die jeweiligen Gewinnspielcodes scannen, haben die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Als Hauptpreis winkt ein Kurzurlaub im Ahrtal für zwei Personen mit zwei Übernachtungen im Steigenberger Hotel Bad Neuenahr, einer Gästeführung und einem Besuch der Ahr-Thermen. Daneben gibt es Gutscheine, Wein-, Buch- und Fanpakete zu gewinnen. Alle Touren sind über den Tourenplaner Rheinland-Pfalz abrufbar. Entlang der Wege bieten sich verschiedene Einkehrmöglichkeiten, die jedoch unterschiedliche Öffnungszeiten haben bzw. teilweise nur an den Wochenenden geöffnet haben. Es gilt die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz.

Die vier abwechslungsreichen Gipfelfesttouren

In Bad Neuenahr-Ahrweiler führt die Foto-Tour von Ahrweiler hoch in die Weinbergterrassen und vorbei am neuen Aussichtspunkt „Alte Lay“ nach Walporzheim. Auf der anderen Ahrseite geht es durch die idyllische Maibachklamm wieder hinunter nach Ahrweiler. Danach bietet sich noch die Gelegenheit, entlang der Ahr zu den Weinlounges im Kurpark Bad Neuenahr zu spazieren und hier den Tag bei einem Glas Ahrwein im Grünen ausklingen zu lassen.

Rund um Sinzig und Bad Bodendorf lädt die Entdecker-Tour dazu ein, das duftende Rosendorf Löhndorf, den Feltenturm mit seiner herrlichen Rundumsicht und das Tiergehege Schwanenteich zu erkunden. Für Familien mit Kindern gibt es alternativ auch eine kürzere Familientour.

In Mayschoß lockt die Gipfelstürmer-Tour mit Aussichten von der Burgruine Saffenburg, dem Schwedenkopf und dem Ümerich. Für Rätselfreunde verspricht die kostenlose Saffenburg-Rallye des Event-Anbieters „Fun im Ahrtal“ viel Spannung und Suchspaß: einfach Motive entlang des Weges finden, Codes entschlüsseln, Rätsel lösen.

Highlights der Panorama-Tour Schuld sind die Aussichtspunkte „Schulder Türmchen“, die alte Hahnensteiner Mühle, die Bergbau-Informationsstätte Goldloch und das Naturdenkmal „Prümer Tor“ am Ahrsteig. Für Familien bietet der Landgasthof Keuler auch eine Familien-Waldrallye an, die jedoch unabhängig von der Panoramatour verläuft.

Alle Infos und Touren gibt es unter www.ahrtal.de/ahrtaler-gipfelfest