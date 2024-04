Plus Sinzig

Ahr-Radweg: Sinzig will Wiederaufbau vorantreiben

i Der Ahr-Radweg ist durch die Flut massiv beschädigt worden. Foto: Christian Koniecki (Archivbild)

Die Flut im Juli 2021 hat den Ahr-Radweg in Sinzig und Bad Bodendorf in großen Teilen beschädigt beziehungsweise zerstört. Jetzt muss auch er wiederaufgebaut werden. Aber wer trägt die Kosten? Um diese Frage ging es unter anderem in der jüngsten Sitzung des Sinziger Stadtrats.