Sinzig

Das Naturbewusstsein in der Bevölkerung in Deutschland steigt, insbesondere die Wertschätzung für die Natur. Das hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze in der vergangenen Woche bei der Vorstellung der Ergebnisse der Naturbewusstseinsstudie 2019 gesagt. Um die Fauna und Flora an der Ahr-Mündung in Sinzig indes macht sich so manch einer große Sorgen.