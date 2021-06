Acht Monate war die Thermenlandschaft im Kreis Ahrweiler wegen Corona Sperrgebiet. Keine Schwimmrunden, keine Sauna, keine Wellnesserlebnisse. Am Freitag dürfen die Wasserwelten für die Gesundheit wieder öffnen. Nach dem langen Lockdown ein Schritt, auf den der Heilbäderverband zuletzt massiv gedrungen hat. Die Ahrthermen in Bad Neuenahr und die Römerthermen in Bad Breisig sind gut vorbereitet, doch vorher waren einige Fragen zu klären.