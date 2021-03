Ahrkreis: Wenn einem das Internet „um die Ohren fliegt“

Internet ist kein Luxus mehr, sondern gehört zum Alltag – seit der Corona-Pandemie auch in der Schule. Doch was ist, wenn es mit dem Internet partout nicht klappen will, wenn die Verbindungsstärke nicht ausreicht, um etwa E-Mails mit größeren Anhängen zu verschicken oder sich aus dem Netz etwas herunterzuladen – geschweige denn an einer Videokonferenz teilzunehmen? Von diesem Problem kann Familie Heinrichs aus Barweiler ein Liedchen singen. „Jetzt in der Corona-Pandemie ist uns das mit dem Internet so richtig um die Ohren geflogen“, bringt Sandra Heinrichs das Problem auf den Punkt.