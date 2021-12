Auch die Ahrbrücke an der B 9 bei Sinzig ist bekanntlich von der zerstörerischen Flutwelle im Juli in Mitleidenschaft gezogen worden. Wochenlang war die wichtige Verbindung zwischen Koblenz und Bonn unterbrochen, bis der Verkehr zumindest jeweils einspurig wieder rollen konnte. Doch der Wiederaufbau kommt auch dort voran. Wie die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt nun in einer Pressemitteilung informiert, hat der Ersatzneubau begonnen.