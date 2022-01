Mit Ahrbrück hat nun auch die letzte Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Altenahr während der jüngsten Ratssitzung im Versorgungszelt am ehemaligen Sportplatz ihren Maßnahmenplan verabschiedet, in dem die von der Flut verursachten Schäden dokumentiert sind. Unter dem Strich registriert die Gemeinde eine Schadenssumme an der kommunalen Infrastruktur in Höhe von knapp 84 Millionen Euro.