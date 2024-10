Plus Kesseling

Ärger über „erbärmlichen Zustand“ der L85: Warum die Erneuerung durchs Kesselinger Tal nicht so schnell kommt

Von Frank Bugge

i Guido Schmitz, Ortsbürgermeister in Kesseling, an einem Straßenabschnitt der Landesstraße L 85, auf dem aufgrund der Straßenschäden Tempo 50 km/h gilt. Bei der anstehenden Sanierung der Regenwassereinläufe sollte nach seiner Meinung die desolate L 85 mit saniert werden. Foto: Frank Bugge

Das Ergebnis hatten sich Adelheid und Manfred Bäcker (Name von der Redaktion geändert) anders vorgestellt. Seit 33 Jahren pendeln sie in ihrer freien Zeit von ihrer Wohnung in Bonn aus mit dem Auto ins Wochenendhaus in Cassel. Die 50 Kilometer führen über die Autobahn und über Kalenborn ins Ahrtal. Ab Ahrbrück geht es neun Kilometer auf der Landesstraße L85 durchs Kesselinger Tal bis Niederheckenbach. Es folgen fünf Kilometer auf der Kreisstraße 56 zum Wochenenddomizil. Eine meist wenig erfreuliche Anreise.