Ämterwechsel im Adenauer Rotary Club: Matthias Kötting übernimmt die Präsidentschaft

Formal und streng nach rotarischem Regelwerk ist Kötting bereits seit dem 1. Juli der neue Präsident des Rotary Club Adenau-Nürburgring. Um die Amtsübergabe, aber auch in diesem Jahr im feierlichen Rahmen durchführen zu können, entschloss sich der Klub, den traditionell mit der symbolträchtigen Übergabe von Amtskette und Hammer begangenen Ämterwechsel in die ersten Wochen des neuen rotarischen Jahres und hier konkret auf den 19. Juli zu verlegen.

Anzeige

Dazu wurden die Klubmitglieder und deren Angehörige zu einer Abendveranstaltung in den Agnesen-Hof in Barweiler eingeladen. Nachdem sich Mitglieder und Gäste eingefunden haben, übernahm Rolf Schlipköter als einer der beiden scheidenden Co-Präsidenten deren Begrüßung und ließ es sich im Anschluss daran nicht nehmen, im Namen beider bisheriger Präsidenten, Klubvorstand und Mitgliedern für die Unterstützung und die zahlreichen Projektideen sowie deren gemeinschaftliche Umsetzung in den vergangenen beiden rotarischen Jahren zu danken.

Er übergab das Wort an Past-Präsident Arnold Hoffmann, der in dieser Funktion einen kurzweilig informativen Rückblick auf die Co-Präsidentschaft von Alex Schoep und Rolf Schlipköter hielt und dabei lobende Worte fand. Besonders hob Hoffmann jene Projekte hervor, bei denen es um die effiziente Verwendung noch verfügbarer Fluthilfe-Spendengelder ging sowie um Gemeinschaftsprojekte mit befreundeten Rotary Clubs aus der Region.

Als zwei dieser vielen Projekte nannte er die Spende von hochwertigen Ferngläsern, Regenjacken und weiteren Ausrüstungsgegenständen im Wert von ungefähr 14.000 Euro an die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Adenau sowie die Spende eines E-Rollers für die „Verkehrserziehung“ zur Erlangung der Prüfbescheinigung M an die Hocheifel Realschule plus in Adenau. In diesem Zusammenhang verlieh Past-Präsident Hoffmann abschließend dem scheidenden Co-Präsidenten Rolf Schlipköter für sein besonderes Engagement die Auszeichnung mit einem Paul-Harris-Fellow.

Rotarier feierten im Park des Agnesenhofes in Barweiler die Amtsübergabe. Fotos: Werner Dreschers Foto: Werner Dreschers

Als letzte gemeinsame Amtshandlung überreichten Alex Schoep und Rolf Schlipköter ihrem Nachfolger im Präsidentenamt Dr. Matthias Kötting die Amtskette und den Hammer als die Symbole seiner Präsidentschaft im Rotary Club Adenau-Nürburgring. Kötting stellte daraufhin in seiner Ansprache seine Ziele und sein Programm für das rotarische Jahr 2024/25 vor.

Als Kernziele des Rotary Club Adenau-Nürburgring in seinem Präsidentenjahr benannte Dr. Kötting die aktive Förderung der Gesundheit von Kindern durch beispielgebende Projekte für mehr körperliche Bewegung im Alltag, die Förderung von Schulung und Beratung über gesunde Ernährung sowie die Aufklärung und Training im Umgang mit und in sozialen Netzwerken und digitalen Medien. Kötting war als Chefarzt der chirurgischen Abteilung und danach Ärztlicher Direktor des St-Josef-Krankenhaus von 1997 bis 2006 tätig.

Er ist 65 Jahre alt, verheiratet und Vater dreier Kinder. Der gebürtige Siegerländer, der nach Abitur und Wehrdienst sein Studium der Humanmedizin an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen aufnahm und nach Famulaturen in den Fächern Chirurgie, Psychiatrie und Allgemeinmedizin 1985 mit Staatsexamen und Approbation abschloss, ist seit dieser Zeit leidenschaftlicher Chirurg. red