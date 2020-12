Bad Bodendorf

„Weihnachten ist für mich in diesem Jahr ein ganz besonderes Fest, denn es bietet kaum eine Ruhepause von der Arbeit.“ Reiner Stutz ist Inhaber einer Computerfirma in Bad Bodendorf und – das gibt er zögerlich und mit einem hörbar schlechten Gewissen zu – so etwas wie ein Gewinner der Corona-Pandemie. „Bis zum Jahresende müssen wir noch zwei große Aufträge abarbeiten, zusätzlich zum normalen Geschäft. Da ist der Gedanke an Weihnachten gefühlt noch ganz weit weg“, beschreibt er seine Gefühlslage.