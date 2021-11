Advent: Weihnachtsmarkt in Kempenich gut besucht

„Lasst uns bei Glühwein und Leckereien den hektischen Alltag für ein paar Stunden hinter uns lassen“, richtete sich Ortsbürgermeister Dominik Schmitz im Vorfeld zum „Großen Kemmeje Weihnachtsmarkt“ an Mitbürger und Gäste aus der Region. „Die Entscheidung, im Vorjahr coronabedingt auf den Weihnachtsmarkt zu verzichten, haben wir alle schweren Herzens getroffen. Zu schön waren die Erinnerungen an das gemütliche und besinnliche Zusammensein in den Vorjahren im Bahnhofsumfeld.“ Um so größer die Freude, in diesem Jahr unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln ein Stück Vorweihnachtszeit gemeinsam erleben zu können. Möglicherweise sogar kurz vor Toresschluss – vor einem erneut drohenden Lockdown.