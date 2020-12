Kreisstadt

„Für Weihnachten 2020 wünsche ich mir, wie jedes Jahr, viel Zeit zum Lesen für alle. Und den Mitarbeitern in den Krankenhäusern, Pflegeheimen und Notdiensten wünsche ich zudem, dass sie nicht ganz so viel zu tun haben“, sagt Buchhändlerin Jessica Bälz. Sie betreibt neben der Bücherei am Ahrtor auch die Are-Buchhandlung in der Bad Neuenahrer Telegrafenstraße.