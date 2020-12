Sinzig

Er war bekannt und beliebt in ganz Sinzig und hat mit seiner Ehefrau Fernanda da Cunha das erste portugiesische Prinzenpaar der Barbarossastadt gegeben: Jetzt ist Adriano da Cunha im Alter von 59 Jahren nach langer und schwerer Krankheit am ersten Weihnachtstag am Freitag, 25. Dezember, gestorben.