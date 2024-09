Plus Adenau

Adenau ehrt einen stillen Helden: Gedenktafel für Josef Franz Heinen errichtet

Von Werner Dreschers

i Bei der Enthüllung der Gedenktafel für Josef Franz Heinen ging Pfarrer Rainer Justen (links) auf die mutigen Taten des Adenauers ein. Foto: Werner Dreschers

Unerwartet groß war das Interesse an der Anbringung einer Gedenktafel für Josef Franz Heinen. An der Außenfassade der Pfarrkirche St. Johannes d. T. in Adenau gibt die Tafel Kunde von der mutigen Tat des seinerzeit als Möbelhändler in Adenau Tätigen.