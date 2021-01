Adenau

Die Karnevalssession 2021 wäre bereits in vollem Gange, aber Corona macht vor den Jecken nicht halt. Auch die gewohnten Sitzungen in der Hocheifelhalle wird es in diesem Jahr pandemiebedingt nicht geben, erklärt die KG Rot-Weiß Adenau 1959. Gleichwohl bleibt den Karnevalisten der Frohsinn eine erklärte Herzensangelegenheit. Und so gibt es zwar nicht die beliebten großen Partys, aber doch viel Spaß und Freud‘.